سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، ارتفاعا مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها “أوبك+” اعتبارا من مايو، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:56 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2% إلى 80.84 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو.