طوّر علماء صينيون نوعا جديدا من الجلد الإلكتروني لتمكين الروبوتات من التنقل بين الأشياء المحيطة لها في الظلام عبر حاسة اللمس عندما تكون الرؤية محدودة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن فريقا من الباحثين من جامعة جنوب شرقي الصين طوروا هذا الجلد الإلكتروني الجديد القائم على أساس الحرير الطبيعي، وهي مادة بروتينية.

وأضافت أن الجلد الإلكتروني يتميز بأنه ناعم، ومصنوع من مادة هلامية، ولديه مظهر يشبه الشريط ويحاكي خصائص جلد الإنسان، ويحتوي على جميع الخصائص الفيزيائية والكيميائية الشبيهة بالجلد المرغوب، مثل قابليته للتمدد وقدرته على الالتئام الذاتي والحموضة الضعيفة والأنشطة المضادة للبكتيريا، كما يشعر بدرجة الحرارة والضغط والرطوبة في الظروف المحيطة له بمجرد تشغيله.

وأشارت نتائج الاكتشاف – التي نشرت في دورية “أيه سي إس نانو” – إلى أنه يمكن إجراء ترقيع الجلد بسهولة عن طريق وصل قطعة جديدة بالقطعة المخدوشة.