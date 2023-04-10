أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليوم اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان.

ويرأس الحكومة الكويتية الجديدة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، وتتكون من :

طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.

الدكتور خالد علي محمد الفاضل نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب.

الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة.

الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة.

سالم عبدالله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.

مي جاسم محمد البغلي وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.

الدكتور عامر محمد علي محمد وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

محمد عثمان محمد العيبان وزيراً للتجارة والصناعة.

مناف عبدالعزيز إسحق الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.