كشفت صور مسربة عن سيارة تويوتا الفارد 2024 ميني فان، حيث حظيت السيارة بتصميم أكثر مستقبلية وفخامة، ومن المتوقع استلامها لمحركات أقوى كذلك.

وتحصل السيارة على مصابيح خلفية LED جديدة، مع تصميم عضلي انسيابي لجوانب السيارة، كما ستستند الميني فان لمنصة TNGA-K العالمية الجديدة لتويوتا.

وداخليا تأتي بتصميم أكثر عصرية مع ملامح مستوحاة من لاندكروزر 2023، وشاشة لمسية ترفيهية عريضة في منتصف لوحة القيادة بقياس مقدر بـ 14 إنش، ولوحة عدادات رقمية جديدة كلياً، وجلود بنية أنيقة للمقاعد الأمامية الكهربائية، وستتوفر المقاعد بخدمات التهوية والتدفئة.

وأوضحت تقارير أن تويوتا الفارد ميني فان الجديدة كلياً ستنطلق بمحرك بنزين تيربو جديد، ومحركات هايبرد Dynamic Force المتطورة لعلامة تويوتا.