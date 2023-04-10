أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 10905 نقاط (- 60 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 75.50 ريال.

وأنهت أسهم بنك الرياض، وبنك البلاد، وبنك ساب، وسبكيم العالمية، والمراعي، ودار الأركان، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهم أسمنت العربية، عند 35.80 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.1 ريال للسهم.

وهبط سهم سيسكو، بنسبة 2 % عند 26.85 ريال.

في المقابل، صعد سهم أنعام القابضة، بنسبة 10 % عند 26.05 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم، تجاوزت الـ5 ملايين سهم.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى نصف ريال.

وأغلق سهم صدر، عند 41.95 ريال (+ 10 %).