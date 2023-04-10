أعلنت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا، اليوم الإثنين، إيقاف الحكم المساعد، الذي بدا أنه يحاول الاعتداء بمرفقه على آندي روبرتسون لاعب ليفربول، وذلك حتى استكمال التحقيق.

وكان مدافع ليفربول ظهر في مباراة أمس الأحد أمام أرسنال، يتجه نحو قسطنطين هاتزيداكيس للاعتراض بين شوطي المباراة، ويظهر في الكاميرات أن الحكم دفع اللاعب بمرفقه واستكمل طريقه.

وقالت اللجنة في بيان: “لن تعين لجنة الحكام قسطنطين هاتزيداكيس في أي مباراة في مسابقاتها أثناء تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول آندرو روبرتسون في أنفيلد”.

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