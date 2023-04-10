بعد أن استقر حالي بالقطاع الخاص ورضيت به غاية الرضا ورأيت ما يوسع مدارك رؤياي تجاه هذا القطاع، بغض النظر عن بعض التناقضات التي تطاله حتى الآن.

شدني حديث بعض المجالس عن اختبار رخصة المعلم والرضا والسخط عن نتائجه، فتساءلت… ما مآل اختباراتي التي اختبرتها بالمركز الوطني للقياس؟.

بدأت استعرضها ذهنيا واحدا تلو الآخر، متى وبماذا كنت مرتبطا وهل كنت بحاجة لرسومها وكيف شغلت تفكيري بين الأمل والغبينة والإصرار..

وكيف كنت أتساءل وكثيرا من زملائي آنذاك عن مآل الاجتهاد الدراسي، وبحثا عن المآل فتحت الموقع الإلكتروني لمركز قياس وتوجهت للاختبارات السابقة فبدأت بعدّها باستثناء المحاولات الأربعة التي استوفاها أكثر الطلبة في الثانوية فإذا بي بلغت الإحدى عشرة اختبارا بإجمالي رسوم (1,450 ر.س)!، ضمنها ما تم إعادته لأجل زيادة الدرجة والعجيب أني تواصلت مع بعض الأصدقاء لدخول والتحقق من عدد الاختبارات فوجدتهم يفوقون العدد المذكور.

تساءلت طالما هناك اختبارا للقدرات العامة للجامعيين لماذا يترك الأمر للجهات كل جهة تضع لها اختبارا على حدة، نأتي لقدرات الجامعيين مثلا متطلب من أجل الدراسة الأكاديمية والجهات العسكرية مثل وزارة الدفاع فتخرج كلية الملك فهد الأمنية لتقول أنا لست وزارة دفاع ولي اختباري الخاص، ويأتي معهد الإدارة بالدبلوم العالي ليقول هذا ليس أكاديميا ولا يشمله القدرات العامة للجامعيين، نأتي للقدرة المعرفية خاص للوظائف المدنية ومع ذلك هناك من يطلب اختبار خاص به وهناك اختبارات كثيرة لا يسع المقال ذكرها للّغات والهندسة والإرشاد.. وهلُمَّ جرًّا.

هذا ولم أذكر أن بعض الجهات كالأمنية ومعهد الإدارة لا يحق للطالب معرفة النتيجة ويتم تداولها بين الجهتين (قياس & الجهة) بشكل سري!.

لماذا لا نجد حلولا أخرى غير أن يكون هذا العبث كله على حساب الطالب والباحث عن عمل، أليس هو الأكثر حاجة للتركيز والإلمام بمهارات أكثر لسوق العمل، فكيف يلم وهو متشتت لا يعلم هل يبحث عن عمل أو يطور مهارات أو يتوجه لدورات ويتحمل عبأ رسومها، أليس هو الأكثر حاجة لرسوم التي دفعها.

لست أعلم ان كان هناك جمعيات على سبيل المثال تتحمل رسوم اختبارات مستحقيها، ولكني أعلم وشاهدت من هم في غنى عن هذه الجمعيات يطالهم ضيق الحال بدفع هذه الأعباء المادية التي تتشكل مع باقي التزاماتهم حتى يصبح الريال ذو قيمة وحاجة نفيسة عندهم، فيصير حالهم أسوأ من مستحقي الجمعيات.

• مثلا لماذا لا تلغى الخاصة ويكتفى بالعامة الشاملة.

• يعفى المتقدم من رسومها أو تكون مستردة في حال عدم القبول.

• تتحملها الجهة ذات العلاقة وتحملها المتقدم بعد قبوله النهائي.

هذا وما مآل اختباراتي؟