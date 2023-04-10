تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ 40 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري”إحسان”.

كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبلغ 30 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري”إحسان”.

وكانت الحملة قد انطلقت مساء اليوم وذلك بعد أن وافق خادم الحرمين على إطلاقها امتداداً لرعايته الكريمة لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرصه على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري.

يذكر أن هذه الحملة يتزامن إطلاقها مع قرب دخول العشر الأواخر من رمضان، ستواصل استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين خلال ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل، من خلال تطبيق المنصة وموقعها Ehsan.sa ومركز اتصال المُحسنين عبر الرقم: 8001247000.