انطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” في نسختها الثالثة، مساء اليوم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وافق على إطلاقها امتداداً لرعايته الكريمة لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرصه على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري.

يذكر أن هذه الحملة يتزامن إطلاقها مع قرب دخول العشر الأواخر من رمضان، ستواصل استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين خلال ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل، من خلال تطبيق المنصة وموقعها Ehsan.sa ومركز اتصال المُحسنين عبر الرقم: 8001247000.