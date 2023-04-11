اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وتواصل عرقلة وصول المصلين إلى باحاته.

وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة في القدس أمام المصلين.

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم جنين بالضفة الغربية، ونفّذت حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين، اعتقلت خلالها 5 فلسطينيين ، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واعتقلت فلسطينيا وزوجته بعد مداهمة منزلهما.