أقدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن وبشكل رسمي، على إنهاء حالة الطوارئ الصحية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بوباء فيروس “كورونا”.

وصرح البيت الأبيض، إن بايدن وقّع على قانون أقره الكونغرس في وقت سابق “ينهي حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بجائحة “كورونا”، والتي تم الإعلان عنها سابقا، وجرى بموجبها على مدى أكثر من 3 سنوات توفير دعم استثنائي للنظام الصحي في بلد سجّل أكثر من مليون وفاة بسبب فيروس كورونا.

ويعمل هذا القرار على وضع حدًا للتمويلات السخية لاختبارات كوفيد واللقاحات وإجراءات طارئة أخرى، في محاولة لتحرير أكبر اقتصاد في العالم من قبضة الوباء العالمي، لكن الوضع على الحدود مع المكسيك لا يزال غامضًا، حيث يتم العمل بإجراء مرتبط بحالة الطوارئ ويحمل اسم “البند 42” للتشدد في قبول الوافدين غير المسجلين عبر الحدود الجنوبية.