أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة (تطوّع بخبرتك) والتي تهدف إلى إبراز أهميّة التطوُّع، و تعزيز ممارسات التطوُّع الاحترافيّ، والتشجيع على الاستفادة من خبرات القيادات المتمكِّنة؛ لتقديم الحلول التخصُّصيَّة من أجل خدمة ضيوف الرحمن .

وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود أنّ المبادرة تسعى إلى تحقيق المستهدف الوطنيّ الرّامي إلى الوصول إلى مليون متطوّع بحلول عام٢٠٣٠.

وأفادت أن المبادرة حققت نجاحًا ملموسًا في نسختها الأولى، على ضوء إفساح المجال للمستفيدين لإيصال أصواتهم و عرض استفساراتهم ، ومن ثَمَّ تلبية احتياجاتهم بما يتلاءم مع استشاراتهم للوصول لأكبر شريحة من المستفيدين .

وقالت” إنّ ما يميّز مبادرة (تطوّع بخبرتك) خلال شهر رمضان لهذا العام استقبالها للاستشارات بعدة لغات، مشيرةً إلى أنّ المتخصصين يتولّون الترجمة حسب لغة المستفيد للناطقين بغير العربية ” مؤكدةً حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، في جميع أقطار العالم .