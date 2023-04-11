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الثلاثاء11 ابريل

“العليان القابضة” توفر وظائف شاغرة

منذ 22 دقيقة
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“العليان القابضة” توفر وظائف شاغرة
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كشفت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت المجموعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل الآلات (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مدير أول الرقابة الداخلية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مسؤول مبيعات البريد (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف فني/ الخدمة الميدانية (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ الآن وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2023م، من خلال الموقع .

 

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