يبدأ اليوم تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام بالمدينة المنورة, تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك, عبر عدة مسارات تم تحديدها في أرجاء المدينة المنورة, لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف, ومسجد قباء.

وسيتم تقديم خدمة النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً ويستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة, ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة القيام في المسجد النبوي, ومسجد قباء, فيما يتواصل تقديم خدمات النقل العام ضمن مشروع “حافلات المدينة” ابتداءً من الثالثة صباحاً, وحتى الثالثة مساءً.

وحددت خدمة النقل الترددي 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي “ذهاباً وعودة” انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شظاه، فيما خصّصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.

كما حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطةً لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع “حافلات المدينة” خلال شهر رمضان عبر مسارات محددة تغطي أرجاء المدينة المنورة.