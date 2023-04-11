اكتشف إمام تركي سرقة المال من صندوق تبرعات المسجد في مدينة سامسون الساحلية الواقعة على البحر الأسود.

ووثق مقطع الفيديو الذي سجّلته كاميرات المراقبة، مشاهد صادمة بعدما أظهر أن اللصّ تظاهر بالصلاة بعدما انتبه أحدهم إليه وهو يحاول فتح صندوق التبرعات بواسطة سلكٍ حديدي، عندما كان المسجد خالياً من الناس، الأمر الذي كرره مرتين على الأقل.

وحدثت عملية سرقة صندوق التبرعات في مسجد “الأعجم” بمدينة سامسون، فيما تمكّنت السلطات الأمنية من معرفة اللص وإلقاء القبض عليه، لكنها لم تكشف سوى عن عمره وأول حرفٍ من اسمه واسم عائلته.