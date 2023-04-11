أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إنتاج وعرض 31 فيلمًا سينمائيًا سعوديًا مُنذ افتتاح السينما في العام 2018، وذلك دعمًا لصناعة السينما المحلية وتنويع مصادر الدخل والترفيه، وفقًا لرؤية السعودية 2030.

وأعلنت الهيئة أكثر 5 أفلام سعودية حضورًا في صالات السينما بالمملكة، مشيرة إلى أن فيلم “سطار” تصدَّرَ قائمة الأفلام الأكثر حضورًا في صالات السينما، محققًا مبيعات قاربت مليون تذكرة.

وأوضحت الهيئة أنه تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل والترفيه، ودعمًا لصناعة السينما المحلية، تم إنتاج وعرض 31 فيلمًا سينمائيًا سعوديًا منذ افتتاح السينما في 2018، حيث جاء فيلم “سطار” في مقدمة الأفلام السعودية الأكثر حضورًا في صالات السينما بالمملكة، ويليه فيلم “الهامور ح.ع”، ثم فيلم “وُلد ملكًا” في المركز الثالث ، بينما احتل فيلم “شمس المعارف” المرتبة الرابعة، وأخيرًا جاء فيلم “مسامير” في المركز الخامس والأخير.