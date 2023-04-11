فارق شخص الحياة وأصيب العشرات جراء حادث مروري بمحافظة ينبع صباح أمس جراء اصطدام سيارة بعابر طريق وحافلة تقل عشرات المقيمين.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع بلاغًا، صباح أمس الاثنين، يفيد بوجود حادث مروري على تقاطع طريق الأمير عبد العزيز بن ماجد وطريق الأمير عبد الله بن تركي جراء اصطدام سيارة على متنها 3 ركاب بعابر طريق مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بحافلة على متنها 38 راكبا من جنسيات مختلفة مما أدى إلى انقلابها.

ونتج عن الحادث وفاة عابر الطريق في موقع الحادث، وكذلك إصابات متعددة لركاب المركبتين بين المتوسطة والخفيفة، فيما باشرت طوارئ المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع استقبال وإسعاف 41 حالة وفرزها وتقديم الرعاية الصحية خلال وقت قياسي، علما بأنه تم تنويم 17 مقيما وحالتهم مستقرة وخروج 24 مقيما بعد تلقي العلاج اللازم.