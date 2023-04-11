قامت شركة جوجل الأمريكية بمنح مستخدمي “يوتيوب برميوم”جوالات مدفوعة الأجر 5 ميزات جديدة استثنائية ستجعل تجربتهم لاستخدام المنصة مختلفة كلياً.

وقالت أن أبرز هذه الميزات هو إطلاق تقنية “قائمة الانتظار” لتشغيل مقاطع الفيديو وترتيبها على الهواتف والأجهزة اللوحية التي كانت قيد الاختبار حتى يناير الماضي والمتوافر لنسخة الويب من “يوتيوب”.

ويأتي بالإضافة إلى يوتيوب برميوم” تقنية “مشاركة الاجتماعات الحية” لكل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل “أندرويد”

بينما الميزة الثالثة الجديدة، فهي القدرة على متابعة مشاهدة مقاطع فيديو “يوتيوب” من حيث توقفت، والميزة الرابعة الجديدة، باسم “التنزيلات الذكية”، التي تسمح لك بأن تضيف مقاطع فيديو موصى بها مباشرة إلى مكتبتك، وجاهزة للعرض في وضع عدم الاتصال.

ومن الجدير بالذكر أنه من المفترض أن يساعدك هذا إذا نسيت تنزيل بعض الأشياء لرحلتك القادمة، على سبيل المثال، الميزة الخامسة وهي الاستفادة من إصدار محسّن لمعدل “البث” لمقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل، لجعل المقاطع أكثر وضوحاً ودقة وتحتوي على كثيرٍمن التفاصيل والحركة.