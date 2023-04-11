نجح فريق طبي من مستشفى أبها الخاص العالمي في إجراء عملية استخراج كتلة من الشعر من بطن مريضة بعد معاناة لسنوات طويلة , وتمكن الفريق بقيادة استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير, وجراحة القولون والمستقيم الدكتور عبد الله دلبوح , و استشارية التخدير الدكتورة هند أبوشنب وأخصائي الجراحة العامة الدكتور ماجد رحال .

وفي التفاصيل التي سردها الدكتور عبد الله دلبوح أكد أنه قد تم عمل العملية بالمنظار الجراحي , ومن ثم عمل فتحة في جدار البطن وجدار المعدة , واستخراج هذه الكتلة الضخمة والتي بلغ وزنها ما يقارب ٣ كيلو.

وفي التفاصيل التي سردها الدكتور دلبوح أشار أن المريضة حضرت وهي تعاني من انتفاخ في البطن , وعدم القدرة على الأكل , وبأخذ التاريخ المرضي تبين أن المريضة تعاني من الاضطراب القهري الذي يتمثل بأكل الشعر, وعند عمل الإشاعة المقطعية تبين وجود كتلة شعرية ضخمة داخل المعدة.

وذكر دلبوح عن خلفية الحالة أن المريضة تعاني من مرض اضطراب أكل الشعر من الأمراض المتواجدة في مجتمعنا والتي ينبغي الحرص على علاجها عند اكتشافها بأسرع , وقت وذلك لدى أطباء العلاج النفسي.

وأضاف أن مثل هذه الحالات تستدعي تشكيل فريق طبي لتقديم رعاية صحية متكاملة للمريضة وقد تم التدخل الجراحي بعد دراسة الحالة وتحديد الأولويات.

وأكد أن العملية تكللت بالنجاح وخرجت المريضة في اليوم التالي وهي بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى ابها الخاص العالمي يضم نخبة من الاستشاريين المتميزين في مختلف التخصصات الطبية لإجراء العديد من العمليات الجراحية بأحدث التقنيات العالمية في بيئة طبية أمنة.