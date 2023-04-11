رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الربع الأول من هذا العام 2023م، أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، بلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور عبر قنوات البلاغات المتاحة (15%).

وتنوعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، وأجهزة الاستقبال غير المفسوحة.

وبناء على ذلك، أصدرت الهيئة أكثر من 1700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، فيما أحالت أكثر من 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتنوعت القرارات الصادرة ما بين توجيه إنذارات، ومخالفات مالية، وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف المؤقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة، فيما ستعلن الهيئة عن القضايا المنظورة في حينها.

وتكفل الأنظمة الإعلامية حق المخالف في الاعتراض على القرارات الصادرة خلال المدد النظامية المحددة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الإعلامية عبر الدخول على الرابط (perform.gcam.gov.sa)، أو عن طريق تطبيق “توكلنا خدمات”.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تضطلع بدورها في تنظيم وتطوير المحتوى الإعلامي لقطاع الإعلام، وذلك في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة، من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.