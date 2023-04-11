قال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي إنه تم ضبط 1704 متسولين و47 حملة وهمية في المشاعر المقدسة.

وأضاف أن إدارة الكثافات المليونية تدار من خلال مركز به جميع الشركاء ويمتاز هذا العام بوجود خلية تعمل على مدار الـ 24 ساعة .

من جهته، أكد نائب مدير عام الجوازات اللواء صالح المربعـ أنه تم تخصيص قوة بشرية احتياطية تقوم بالدعم والمساندة الفورية في جميع المنافذ متى ما دعت الحاجة.

وأضاف أن هناك تكامل في منظومة خدمات الجوازات في المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.

📹 | مدير الأمن العام:

ضبط (1704) متسولين و(47) حملة وهمية في المشاعر المقدسة.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/BHzifRFOeo — الأمن العام (@security_gov) April 11, 2023

فيديو | نائب مدير عام الجوازات اللواء د. صالح المربع: تم تخصيص قوة بشرية احتياطية تقوم بالدعم والمساندة الفورية في جميع المنافذ متى ما دعت الحاجة#الإخبارية pic.twitter.com/kdD1WIBoCl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023