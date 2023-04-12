قال الناقد الرياضي فهد الروقي إن بعض اللجان على النمستوى الرياضي فشلت فشل ذريع.

وأضاف أن الأندية اشتكت من التحكيم رغم وجود تقنية الفار، لافتا إلى أن القائمين على لجنة التحكيم كانوا أقل ممن سبقهم في المنصب ذاته، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24” الرياضية.

وأكد أن القائمين على لجنة التحكيم أدخلوا أنفسهم في متاهات وصدامات مع الأندية.