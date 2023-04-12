قال الناقد الرياضي فهد الروقي إن بعض اللجان على النمستوى الرياضي فشلت فشل ذريع.
وأضاف أن الأندية اشتكت من التحكيم رغم وجود تقنية الفار، لافتا إلى أن القائمين على لجنة التحكيم كانوا أقل ممن سبقهم في المنصب ذاته، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24” الرياضية.
وأكد أن القائمين على لجنة التحكيم أدخلوا أنفسهم في متاهات وصدامات مع الأندية.
فهد الروقي :
لجان فشلت فشل ذريع .. وأندية اشتكت من التحكيم !!#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@fahdalruqi pic.twitter.com/2UFrGqw0Ur
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 11, 2023
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