استكمل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم للسيدات، انطلاقته المثالية بعد تحقيق انتصاره الثاني توالياً على حساب نظيره الكندي بنتيجة 2-1، في مباراة تجريبية، ضمن برنامج الاستعدادات لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

وكان رينارد مدرب المنتخب الوطني السابق، استهل مهمته مع المنتخب الفرنسي بالفوز على كولومبيا «5-2» خلال مواجهة تجريبية، الجمعة الماضي.

ويذكر أن يخوض المنتخب الفرنسي مباراتين تجربيتين أخيرتين أمام إيرلندا وأستراليا، قبل بدء مشواره في بطولة كأس العالم للسيدات.