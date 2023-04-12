أكدت مصادر، أن المدير الفني البرتغالي لفريق الاتحاد، نونو سانتو، قد عقد جلسة مع المحترف المصري بصفوف ناديه طارق حامد بخصوص تصريحه الأخير.

وأفادت المصادر، أن سانتو أبدى لطارق حامد عدم إعجابه بالتصريح الذي أدلى به عقب مباراتهم أمام الوحدة، طالبًا منهم عدم الرد على الجماهير في الإعلام بل في الملعب.

وتابعت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن سانتو أكد للاعب المصري على اعتماده عليه كأحد العناصر الأساسية بالفريق.

وعلق طارق حامد على الانتقادات التي وجهت إليه من قبل بعض الجماهير بعد الإعلان عن انضمامه للاتحاد، في تصريحات للناقل الحصري جاءت: “الانتقادات جزء من كرة القدم، ولو كان اسمي طارق حامديتش وعقدي بـ20 مليون يورو وقادما من أوروبا كان الأمر اختلف، ولكني طارق حامد وقادم من مصر”.