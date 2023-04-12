تسجيل دخول
إنشاء حساب
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الاعداد السابقة للصحيفة
«
‹
April 2023
›
»
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
الاربعاء
12 ابريل
الرئيسية
الأخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال وأعمال
أخبار رياضية
فيديوهات
أخرى
الخبر فى صورة
صدى سبورت
عالم المرأة
عالم السيارات
وثائقيات
قلم حر
مقالات
صدى سبورت
عالم المرأة
عالم السيارات
الخبر فى صورة
وثائقيات
الرئيسية
فيديوهات متنوعة
انهيار مخيف لمنزل
انهيار مخيف لمنزل
منذ 1 ساعة
0
1109
الواتس اب
فيسبوك
تويتر
سناب شات
تابعوا
صدي
على
التعليقات
اترك تعليقاً
إرسال
أخر الأخبار
“الصحة”: تسجيل 343 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 5 دقيقة
0
1100
تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز نصف مليار ريال
منذ 10 دقيقة
0
1133
سيدة تؤدب شاب
منذ 15 دقيقة
0
1006
أمانة جدة تشدد الرقابة على المنشآت مع حلول العشر الأواخر من رمضان
منذ 20 دقيقة
0
1112
معتمرة مصرية: في كل سجدة بندعي لكم والدنيا كلها بتدعي للسعودية (فيديو)
منذ 26 دقيقة
0
1150
التعليقات
اترك تعليقاً