كثفت أمانة محافظة جدة أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان والتي تشهد تزايداً في أعداد المتسوقين وإقبالاً على عدد من الأنشطة والمنتجات الاستهلاكية.

وأوضحت الأمانة أن أعمال التفتيش على المنشآت تأتي في إطار خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام الحالي، والتي تتضمن تشديد الرقابة الميدانية على مواقع بيع المنتجات الغذائية، وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.

ولفتت الأمانة إلى أن الحملات تستهدف المراكز التجارية الكبرى، والمنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى استراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات، وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار، فضلاً عن صوالين الحلاقة التي تنشط بشكل أكبر مع قرب حلول العيد.

وأشارت الأمانة إلى مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية للقيام بجولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد حضور الباعة فيها، كما تشمل الاستعدادات تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين والتنسيق مع إدارتي النظافة وصحة البيئة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.