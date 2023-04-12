قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في حوار مع “فوكس نيوز” إن القيادة السعودية عظيمة وتريد مساعدتنا.

وصرح ترمب في أول لقاء له بعد توجيه لائحة اتهام جنائية ضده، أن الموظفين كانوا يبكون أثناء محاكمته.

وبخصوص ترشح الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، للرئاسيات القادمة، علق ترمب في حواره مع فوكس نيوز، قائلا إنه لا يعتقد أن بايدن يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، كما تهكم على زيارته الحالية لأيرلندا وقال: “العالم ملتهب وقد ينتهي بحرب عالمية فيما بايدن يزور أيرلندا”.

وتعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في مقابلة تلفزيونية بـ”عدم الانسحاب مطلقا” من السباق إلى البيت الأبيض، رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، مشددا على أن الرئيس جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

وأضاف لمذيع قناة “فوكس نيوز” Fox News تاكر كارلسون “لن أنسحب مطلقاً”، مؤكداً “هذا ليس من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك”.