تمكنت قوات الأمن العام من ضبط مقيم من الجنسية اليمنية نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود، كما تم ضبط مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته بحوزته ١٠٠ قرص من مادة الامفيتامين المخدر

وألقت عناصر الأمن القبض على مواطن قام بالاعتداء على ذويه وامرأة في مكان عام، كما جاري القبض على من نشر المحتوى المرئي المتضمن معلومات غير صحيحة ومخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتم القبض على مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية بحوزتهم ١٣١٥ قرص من مادة الامفيتامين المخدر، فيما ألقى القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسية البنجلادشية قاموا بانتحال صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب محال لبيع الذهب والمجوهرات والمتاجرة بها