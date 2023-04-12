قام قاضي التحقيق في روما، بتحديد شهر يناير 2025 موعدًا لمحاكمة مواطن يبلغ من العمر 38 عامًا، في قضية إتلاف مَعلم تاريخي سياحي شهير في روما.

وتفصيلاً، وقعت الحادثة في 11 مايو 2022، حيث قاد المتهم سيارة فاخرة من طراز مازيراتي، فوق السلالم التاريخية “ترينيتا دي مونتي” التي يعود بناؤها إلى القرن السابع عشر؛ مما أدى إلى إتلاف الدرجات، وقُدّرت تكاليف إصلاح التلفيات بـ50 ألف يورو.

والجدير بالذكر أن شرطة روما قد أعلنت في 15 مايو ٢٠٢٢ عن إغلاق القضية بتحميل المتهم تكاليف الترميم، وأكد المتهم حينها أن السيارة مستأجرة وأنه استخدم نظام الملاحة “GPS” الذي أدى به إلى هذا الطريق الخاطئ.