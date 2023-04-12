باشرت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بلاغا عن وجود استراحة يقوم عليها عمالة ويرتكبون جريمة الغش التجاري.
وكانت الفرق قد استلمت البلاغ في الساعة 11:45م، وقامت بمباشرة البلاغ في الساعة 1:37 ص، حيث ضبطت عمالة مخالفة حاولوا التخفي في “استراحة” خارج الرياض بعيداً عن الأعين لارتكاب الغش التجاري.
وضبطت ما لديهم من ملصقات مزورة بلغ عددها 498 ملصق لعلامات تجارية و 7 آلات تستخدم للطباعة وإعادة العبئة وتزوير التواريخ، وأغلقوا الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
استلام البلاغ: 11:45 م
مباشرة البلاغ : 1:37 ص
عمالة مخالفة حاولوا التخفي في "استراحة" خارج الرياض بعيداً عن الأعين لارتكاب الغش التجاري . .
فرقنا الرقابية لهم بالمرصاد.. ضبطنا ما لديهم من ملصقات مزورة وآلات.. وأغلقنا الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/kjASadCFUZ
— وزارة التجارة (@MCgovSA) April 12, 2023
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