تستضيف المملكة أضخم حدث في مجال الأغذية والضيافة على مستوى العالم؛ حيث تشهد مدينة الرياض في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023م، انعقاد معرض الطهي العالمي (InFlavour)، الذي يعد حدثًا عالميًا يجمع كوكبة من أبرز الطهاة ورواد صناعة الأغذية وقادة العلامات التجارية الاستهلاكية الأكثر شهرة في العالم، وذلك برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة تحالف الراعي لمؤتمر LEAP التكنولوجي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن دخيل، أن المملكة تمتلك أكبر سوق للأغذية والمشروبات في المنطقة، وتستهدف أن تصبح من أهم أسواق الأغذية والضيافة في العالم، مؤكدًا أن معرض (InFlavour) سيعمل على تسريع استيراد الأغذية إلى السعودية وتصديرها، إضافة إلى تطبيق المعايير الجديدة في خيارات مصادر المنتجات؛ لرفع مستوى جودة قطاع الضيافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستهلك.

وأشار بن دخيل، إلى النمو الملحوظ لقطاع صناعة الأغذية في المملكة من خلال الاستثمارات الضخمة في الفنادق والمنتجعات التي تشهدها، والإقبال الكبير من رواد الأعمال للاستثمار في مجال الأغذية والمشروبات، ورغبتهم في الاعتماد على التكنولوجيا؛ ما يسهم في تحسين خدمات تقديم الأطعمة، مبينًا أن المهرجان سيكون مركزًا لهذا التطوير على مستوى الصناعة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن المملكة تبذل جهودًا متواصلة في مجال الأمن الغذائي من خلال وضع الإستراتيجيات الوطنية، حيث حقق الناتج المحلي الزراعي أعلى ارتفاع له في تاريخ القطاع، بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال وبمعدل نمو 7.8% في العام 2021م، ويشهد مجال الإنتاج الزراعي تطورًا كبيرًا كمًّا ونوعًا، تمثل في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن قرار تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، يأتي في ذات الإطار؛ حيث سيسهم في تعزيز ودعم الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وصولًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

وتتوقع وزارة الاستثمار، نمو قطاع الخدمات الغذائية في المملكة بنسبة 6% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين تتوقع شركة فورتشن بيزنس إنسايتس، أن يتوسع القطاع بنسبة 11.5% سنويًا ما يعادل 30.47 مليار دولار بحلول عام 2029م.

ويعد معرض (InFlavour)، من أكبر الفعاليات العالمية التي تشهد تناغمًا بين التكنولوجيا والفن والأعمال والضيافة والطعام؛ ليكون حدثًا غنيًا بالمحتوى الذي من شأنه تغيير المشهد الغذائي والضيافة في المنطقة والعالم، ويشهد المعرض مشاركة أشهر الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان ورواد صناعة الأغذية والمهتمين، بالإضافة إلى قادة عالميين من بعض العلامات التجارية الاستهلاكية والأكثر شهرة في العالم.