قررت إدارة نادي النصر وضع رأي أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريقها بضرورة انتهاج أسلوب لعب هجومي، يناسب الإمكانات المتوفرة للنصر، في مقدمة دوافع إقالة الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق، وفق الرياضية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن هذا النهج ينافي طريقة الفرنسي المبعد، ولم تكن إقالة المدرب واردةً في ذهن إدارة النصر بعد التعادل “0ـ0” مع الفيحاء، ضمن الجولة 23 من دوري روشن.

وجاء ذلك بعدما اجتمع جارسيا بلاعبيه فور انتهاء الحصة التدريبية، حيث هاجم اللاعبين بعدة عبارات “دلّلتكم بما فيه الكفاية، أنت لاعبٌ عادي، اذهب إلى الرديف”، إذ كانت بداية النهاية لوجوده في النادي.

وأعفى النصر، المدرب الفرنسي من منصبه، وعيّن الكرواتي دينكو جيليشيتش مدربًا مؤقتًا.