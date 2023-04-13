شهدت أسعار النفط تراجعًا في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها في الجلستين السابقتين، إذ ظل المستثمرون حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة وضعف الطلب على النفط.

وتراجع خام برنت 19 سنتا، ما يعادل 0.2% إلى 87.14 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا ما يعادل 0.2%، إلى 83.10 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان 2% أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، بعدما حفزت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وتيرة الآمال في أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، إلا أن التشديد النقدي السابق، الذي شهد رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، يزيد المخاوف من أن يؤدي تركيز البنك المركزي الأمريكي على وقف التضخم إلى كبح النمو الاقتصادي والطلب في المستقبل على النفط.