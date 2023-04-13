في إحدى الحالات النادرة والدقيقة التي أشرف على علاجها استشاري العظام والمفاصل الدكتور محمد لافي العتيبي ، والتي استمرت مريضة لمدة (25) عاماً وهي تعاني من آلام حادة بالورك الأيسر وقد قدمت للعلاج من إحدى الدول المجاوره.

في التفاصيل التي سردها الدكتور العتيبي أشار إلى أن المريضة قدمت للعلاج في مستشفى أبها الخاص العالمي بعد معاناة شديدة في الحركة بسبب الورك الايسر تمثلت في ألم وصعوبة في الحركة، وقصر الرجل، وعدم القدرة على الحركة والقيام بالنشاط اليومي المعتاد لمن هم في سن الشباب ، وظلت المريضة تعاني طوال تلك السنوات مع الحاجة الدائمة للمسكنات ليصبح أمر الخضوع لإجراء جراحي رغم صعوبة الحالة أمراً ملحاً لاستبدال الورك بمفصل صناعي كامل.

وعن صعوبة الحالة شرح العتيبي أن صعوبة الحالة تكمن في أنه عندما كان عمرها خمس سنوات تزامن لديها كسر الساق الأيمن مع كسر أكبر لمفصل الورك الايسر، حيث أنه لم ينتبه في حينه للكسر في الورك وذلك لأن الكسر الواضح في الساق صرف الانتباه عن الحالة، حيث تم وضع الساق اليمنى في الجبس، ووضع جبيرة للمريضة وهي طفلة وبقيت ملازمة الفراش حتى تم جبر الساق وبقيت على ذلك ٣ أشهر وبعدها تلاشت الآم الورك الأيسر الذي حصل له تغير شامل واختفاء لأهم مظاهره الطبيعية ليفقد رقبة الورك وحُق الورك وتغير شكل رأس عظمة الفخذ وحدث قصور في الطرف السفلي الايسر ما يقرب من ٤ ونصف سم وضمور عضلي شديد وكبرت الطفلة ،وهي تعاني حتى عمر ٢٥ سنة دون معرفة الأسباب الحقيقية خلف المعاناة .

مضيفاً : وصلت المريضة للمستشفى وتم إجراء كافة التحاليل والفحوصات والإشاعات المطلوبة و التي أكدت إمكانية إجراء عملية تغيير مفصل كامل للورك بأمان رغم صعوبة التغيرات العظمية للورك وضمور العضلات وقصر الرجل وتمت العملية بنجاح ولله الحمد لتضاف للجراحات النوعية في جراحة استبدال مفصل الورك التي تتم في المستشفى ،وتؤكد على تطور الخبرات الطبية بالمستشفى بأحدث التقنيات الطبية الحديثة المتطورة عالمياً.

واختتم العتيبي حديثه مشيراً إلى أن المريضة بدأت في مرحلة التأهيل لاستعادة الحركة بدون ألم بمفصل ورك صناعي كامل.

يذكر أن بمستشفى أبها الخاص العالمي يعتبر من المراكز الطبية الفريدة بمنطقة عسير، حيث يستقبل حالات خاصه في استبدال مفصل الورك والركبة وبفضل الله وتوفيقه يستمر مثل هذا التميز.