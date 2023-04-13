خرج كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، نافيا الإدلاء بتصريحات تمييزية تجاه اللاعبين عندما كان مدرباً لفريق نيس الموسم الماضي.

وأعرب المدرب عن اندهاشه لسماع تصريحات الإهانة والتشهير التي ظهرت في بريد داخلي أرسله مسؤول سابق في نيس.

وقال محامي المدرب الفرنسي في بيان: “بالنظر إلى جدّية الاتهامات الموجهة إليه والتي ينفيها بشدة، طلب كريستوف غالتييه من محاميه أن يبدأ دون إبطاء الإجراءات القضائية التي تعتبر ضرورية للغاية بالنظر إلى أنه، منذ ظهور ذلك، أصبح هدفاً لتهديدات ومضايقات لا تطاق”.