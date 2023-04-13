قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى إجازة عيد الفطر المبارك.

ونصح بالاستفادة من هذه الأجواء مع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

كما نصح بمتابعة معلومات الطقس الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.