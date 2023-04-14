سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة ارتفاعًا بعد انخفاضها واحدًا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ تقيّم السوق ظروف المعروض الداعمة قبيل توقعات وكالة الطاقة الدولية الشهرية للطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 86.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 82.36 دولار للبرميل.

والجدير بالذكر أن الأسعار تلقت دعما من توقعات نقص المعروض بسبب انخفاض الإنتاج المتوقع في روسيا.