كُشف عن علامة XM Label Red التي طال انتظارها من BMW لأول مرة الليلة الماضية، وستتوفر السيارة الجديدة بإصدارين للمشترين في أستراليا.

ويُشار إلى أنه تم تسعير طراز “المستوى الأول” من 229.777 دولار قبل تكاليف القيادة على الطريق بينما يبدأ XM Label Red Edition بسعر 233.582 دولار.

ويُشار إلى أنه تم إجراء عدد قليل من الترقيات على BMW XM Label Red لإبرازها، على سبيل المثال ، تمت ترقية محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.4 لتر ، وعند العمل جنبًا إلى جنب مع محركها الكهربائية.

ولن تتوقف التغييرات عند هذا الحد كما تعتقد من الاسم، حيث تأتي العديد من اللمسات الحمراء بشكل قياسي في طراز XM Label Red وتشمل هذه الزخرفة الحمراء حول شبكات الكلى الأمامية والنوافذ الجانبية، وكذلك الشارات وإدراج العجلات.

وتأتي الموديلات القياسية المباعة في أستراليا محملة بالميزات، وتشمل هذه الميزات Adaptive M Suspension Professional ، و M Sport التفاضلي.