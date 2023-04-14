أصبح المدير التنفيذي لشركة تكنولوجيا “Expand IT”، في سان فرانسيسكو، نعمة مؤمني، متهما بقتل مؤسس تطبيق “كاش آب” الشهير، بوب لي.

وكان 4 أبريل الجاري قد شهد مقتل بوب لي في سان فرانسيسكو حيث جرى تم العثور على جثته في وقت متأخر من الليل، وكان مصاباً بجروح قاتلة في حي “رينكون هيل”.

وأكد محافظ سان فرانسيسكو، لندن بريد، إن هناك “حقائق مفاجئة” في القضية، وحث الجمهور على عدم القفز إلى الاستنتاجات المبكرة.

يذكر أن تطبيق “كاش آب” يهدف إلى تسهيل عمليات تحويل الأموال بين الأشخاص باستخدام الهواتف الذكية، وتقدر قيمة التطبيق بـ 40 مليار دولار.