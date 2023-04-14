وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات، وفق الصيغة المرافقة.

وتقرر أن يبدأ سريان تعليمات تسعير المعاملات للمكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01/01/ 2024م.

كما تقرر أن يبدأ سريان أحكام اتفاقيات التسعير المسبق «APA» على السنوات الضريبية/ الزكوية التي تبدأ في أو بعد 01/01/ 2024م.

وتقرر باستثناء ما ورد صراحة ضمن تعليمات تسعير المعاملات، تُطبَّق أحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) على المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة وفق ما يلي:

المرحلة الأولى:

* 100 مليون ريال وأكثر (إلزامي)

* أكثر من 48 مليون ريال (اختياري)

* 48 مليون ريال سعودي وأقل (لا ينطبق)

* قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (الامتثال).

تشمل المرحلة الأولى كافة المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة باستثناء صناديق التمويل.

المرحلة الثانية (بعد ثلاث سنوات من تطبيق المرحلة الأولى):

* أكثر من 48 مليون ريال (إلزامي)

* 48 مليون ريال وأقل (لا ينطبق)

* قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (الامتثال)

تشمل المرحلة الثانية صناديق التمويل.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.