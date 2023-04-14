عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في جدة، اجتماعاً مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بمملكة هولندا السيد وبكه هوكسترا، الذي يزور المملكة حاليا.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وبالأخص مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف حيث تطمح المملكة بأن تكون مصدِّرًا رئيسًا له؛ وتم النقاش حول إمكانية جعل ميناء روتردام بوابة صادرات الهيدروجين النظيف من المملكة لأوروبا.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المملكة ومساعيها في مجال الطاقة والتغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.