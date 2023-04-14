قال مدير الطب الوقائي ومكافحة العدوى في وزارة الحرس الوطني، ماجد الشمراني، إن الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا ومتحوراته لا تسبب أي خطورة على من أكمل التحصين بـ 3 جرعات أو أكثر.

وشدد على ضرورة أخذ الجرعة التنشيطية لكونه تتصدى لمتحورات جديدة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

يذكر أن وزارة الصحة دعت إلى أخذ جرعة محدثة من لقاح كورونا ضد متحورات الجديدة.