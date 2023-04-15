توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل. في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والاجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط تصل الى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.