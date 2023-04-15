أظهر مقطع فيديو، دعاء الشيخ ماهر المعيقلي في صلاة القيام في المسجد الحرام ‎ليلة 24 رمضان.

وبدا في الفيديو، خشوع وسكينة المصلين في أطهر بقاع الأرض أثناء دعاء الشيخ ماهر المعيقلي.

ورصد الفيديو، دعاء مؤثر للشيخ المعيقلي خلال إمامته المصلين في صلاة القيام بالحرم المكي، ليلة الـ 24 من شهر رمضان المبارك.