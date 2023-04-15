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السبت15 ابريل

عبث سائق كاد ينتهي بكارثة

منذ 1 ساعة
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    التعليقات

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    ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 6246 منذ 55 دقيقة

    لاحول ولا قوة إلا بالله

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