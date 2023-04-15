أصدرت الخطوط السعودية بيان إلحاقي حول ما تعرضت له طائرة الخطوط السعودية في مطار الخرطوم الدولي.

وقالت الخطوط السعودية في بيان لها اليوم السبت :” إثر الأحداث الأمنية في جمهورية السودان، تعرضت طائرة الخطوط السعودية لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض صباح اليوم، حيث لحقت بها الأضرار.

وأضاف البيان” ويتابع مركز تنسيق الطوارئ بالخطوط السعودية مع الملاحين وموظفي الخطوط السعودية بالمطار وسفارة المملكة بجمهورية السودان والجهات الرسمية الأخرى كافة المستجدات بهذا الشأن.

وتعرضت طائرة الخطوط الجوية السعودية من طراز ايرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 ابريل.

وعلى الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط السعودية؛ حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، كما تعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث.