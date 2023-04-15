أوضحت الشرطة الباكستانية في بيان أن وزير الشئون الدينية الباكستاني مفتي عبدالشكور، قد توفي إثر تعرض سيارته لحادث مروري في إسلام آباد.

وأضافت أن الوزير عبدالشكور كان متجهاً نحو منزله بعد المشاركة في حفل إفطار مساء اليوم في أحد الفنادق بإسلام آباد، وتعرضت سيارته لحادث من قبل سيارة مسرعة من نوع “هاي لوكس”، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة.

وأعرب رئيس الوزراء شهباز شريف عن تعازيه في وفاة الوزير عبدالشكور، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر السلوان.