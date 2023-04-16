تعادل فريق الفيصلي أمام نظيره الأهلي بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 28 من دوري يلو.

وتقدم فريق الأهلي بهدف من ركلة جزاء سددها لاعبه رياض بودبوز في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وعاد الأهلي لتعزيز التقدم بهدف ثانِ من ركلة جزاء سددها رياض بودبوز في الدقيقة 82 قبل أن يعود الفيصلي بهدفين في الدقيقتين 84 و 88 عن طريق جمعة مسعود وإسماعيل عمر بالترتيب.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب الأهلي مناف أبو يابس بعد عرقلته لاعب الفيصلي جمعة مسعود في الدقيقة 90+7 قبل أن يتقدم لمرمى محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي.

ورفع فريق الأهلي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 59 في صدارة النسخة الجارية من دوري يلو، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الخامس.