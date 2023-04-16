تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الطيب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب احتفاءً بقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام و المصليات وحلقات تعليم القرآن الكريم والدروس العلمية على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرم بأكثر من (60) مبخرة كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بدءًا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

وتأتي هذه الخدمة من ضمن الخدمات التي وجه بها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتسخير كافة الخدمات أمام قاصدي بيت الله الحرام .