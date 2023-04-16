تمكن رجال الأمن من كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق خلال الفترة الماضية.

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على 3 مواطنين بالرياض ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سلب المحال التجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع ومبالغ مالية.

ونجحت شرطة منطقة مكة المكرمة، في القبض على مواطن قام بالسطو على منزلين وسرقة مصوغات ذهبية ومجوهرات، كما ألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن القبض على مواطنين بحوزتهما 66 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية قاموا باستغلال أطفال من ذوي الإعاقة من الجنسية نفسها بالتسول أمام الجوامع والمحال التجارية.

وضبطت شرطة مكة المكرمة، مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته 2034 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاح أبيض ومبلغ مالي.